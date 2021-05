D'après Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, les manifestations en extérieur, comme la Boum 1 et 2 au bois de la Cambre, comportent tout de même un risque.

La Boum 2, le rassemblement non autorisé au bois de la Cambre à Bruxelles, a attiré entre 1.000 et 2.000 personnes samedi. Ce genre d'événement est-il dangereux en termes de contamination au coronavirus? "Le fait qu'on soit en plein air n'absout pas de tout risque de transmission", a indiqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Le plein air diminue le risque parce qu'il dilue les particules qu'on émet. Ceci étant, quand on s'agite en criant, en chantant, en s'exhortant l'un l'autre à 40 cm l'un de l'autre, plein air ou pas, cela revient à la même chose. Les projectiles que sont nos postillons atteignent l'autre de la même manière. Ce qui est différent, c'est que les micro-aérosols ne jouent pas de rôle. Donc, il y a une transmission potentielle. Je ne crains pas une grande transmission à cause de ceci (La Boum 2, ndlr), la Boum 1 n'a pas été caractérisée par de grosses transmissions. Mais potentiellement, c'est à risque par le type de manifestations de cris, de chants en absence de masque. En plein air, c'est peut-être 10% de transmission par rapport à l'intérieur, mais lorsqu'on chante près l'un de l'autre, la transmission existe effectivement".