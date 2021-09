Laurent est le plus jeune diplômé universitaire de Belgique: à tout juste 11 ans, il entame déjà un master (vidéo)

Laurent est le plus jeune universitaire de Belgique ! A seulement 11 ans, il est déjà diplômé d’un baccalauréat, obtenu avec la plus grande distinction, et il commence en ce mois de septembre un master en physique à l’Université d’Anvers. Il était l'invité de Christophe Deborsu ce midi sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche".

Laurent Simons, le plus jeune universitaire de Belgique, était présent sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche" ce midi pour parler de son parcours hors du commun. A à peine 6 ans, Laurent entre en secondaire. Puis à 7 ans, il rejoint l'académie de médecine d'Amsterdam pour effectuer de la recherche. Diplômé à 11 ans avec la plus grande distinction, il souhaite aujourd'hui continuer les études, notamment la médecine et les sciences.

Avec un QI à 145, Laurent est l'une des personnes les plus intelligentes au monde. Il devait d'ailleurs obtenir son diplôme à 10 ans ce qui aurait fait de lui le plus jeune diplômé du monde. Il était bien parti mais a été victime d'harcèlement et a dû changer d'université. Il est aujourd'hui le plus jeune universitaire de Belgique et ne compte pas s'arrêter là, bien au contraire. Son projet? Réaliser un doctorat sur la prolongation de la vie grâce aux organes artificiels.

"C'est un peu difficile à expliquer mais on pourrait donc voir ça comme un grand puzzle que j'essaie de résoudre. Chaque pièce correspond à des matières scientifiques que je dois apprendre et que j'aimerais développer. Il semble qu'on pourrait travailler avec des organes artificiels", explique Laurent.

A l'avenir, il souhaite donc continuer à étudier avant de se mettre à travailler : "Je n'ai pas encore l'intention de travailler, je veux surtout devenir un scientifique dans un maximum de domaines pour atteindre les objectifs que je me suis fixé. Il faut donc, bien sûr, que je continue d'étudier", termine-t-il. Un parcours phénoménal !