Le bourgmestre de la Louvière très affecté par le drame de Strépy: "On est là de corps mais un peu moins d’esprit"

Ce dimanche, la fête se déroule comme il se doit au carnaval de la Louvière même si l'écho du drame de la semaine dernière à Strépy résonne encore.

Interrogé par Audrey Leunes, le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS) semble encore très affecté par le malheureux incident. Au micro de C'est pas tous les jours dimanche, il signale en effet qu'une "profonde tristesse qui est présente". "On est là de corps mais un peu moins d'esprit" confie l'édile qui souhaite tout de même continuer de faire vivre "notre folklore".

Après une semaine visiblement difficile, l'édile livre sa volonté de "rester debout" malgré "beaucoup de difficultés mais beaucoup de soutien".

Il précise que le carnaval de la Louvière se déroule ce dimanche "avec beaucoup de retenue et de dignité" et qu'il souhaite transmettre "un message d'espoir à celles et ceux qui souffrent encore aujourd’hui".

Un moment de recueillement et une minute de silence seront observés vers 13h dans le centre de La Louvière.