Le débat sur le prix de la viande ENFLAMME le plateau de C'est pas tous les jours dimanche (vidéo)

A deux semaines du scrutin électoral, il était question du pouvoir d'achat dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). Le prix de la viande va-t-il réellement augmenter ou pas? Après les réponses des différents partis francophones, on a eu droit à une petite altercation entre Gilles Vanden Burre (Ecolo) et Denis Ducarme (MR).

Le prix de la viande va-t-il réellement augmenter ou pas? C'est surtout le parti frère d'Ecolo, Groen, qui parle de la viande. Son programme parle de réduire le nombre de vaches de moitié d'ici 2030 et explique aussi que le prix de la viande moins noble type poulet de batterie doit intégrer tous les coûts, y compris les coûts sociaux et ceux pour l'environnement.

"Nous souhaitons encourager l'agriculture local, les circuits cours et ceux qui commencent dans le bio. Ca c'est notre programme", avance Gilles Vanden Burre, député fédéral et candidat à la Chambre pour Bruxelles (Ecolo). "Nous proposons aussi de diminuer la TVA sur les produits bio. Mais la viande low-cost type poulet de batterie? Ce n'est pas notre modèle économique, on encourage un autre modèle".

"On veut encourager nos éleveurs à développer des circuits courts en ayant soin du bien-être animal. Il faut avoir une offre de qualité avec un prix qui permette à nos éleveurs de vivre et qui permette à notre population de gagner. Si vous enlevez cette viande bon marché, cela veut dire que plus personne ne va manger de viande. Et je ne pense pas que cela soit l'idéal pour leur santé", a indiqué de son côté Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias et tête de liste au Parlement wallon pour Liège (PS).

Marco Van Hees, député fédéral et tête de liste à la Chambre pour le Hainaut: "On va subsidier les gens qui essayent de manière correcte les circuits courts. Mais le prix risque d'augmenter avec une mesure que les quatre autres partis ici ont soutenu, c'est la taxe carbone. Le PTB est le seul à ne pas soutenir cette taxe carbone. C'est une taxe qui culpabilise les citoyens comme s'ils avaient le levier pour changer quelque chose".

Entre fake news et réalité économique

"En termes de fake news, ils sont quand même gonflés chez Ecolo. Pendant cinq ans, ils n'ont pas arrêté. Quand, par exemple, Jean-Marc Nollet, co-président et député fédéral Ecolo, annonce le black-out", répond Denis Ducarme, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale et tête de liste à la Chambre pour le Hainaut - MR.

"Ne rentrons pas dans le bac à sable. J'ai évité le bac à sable, faites de même", lui demande Vanden Burre.

"Pas de leçon, ok? Pas de leçon", lui répond Ducarme.

"Pas de leçon, non. Je vous demande un débat sur le projet", dit Vanden Burre.

"Oui, et quel est votre projet?", réclame Ducarme. "Est-ce que vous êtes avec Groen ou pas? Quand le député fédéral Kristof Calvo (Groen) dit qu'il faut diminuer la production, mais bien entendu que ça va faire augmenter le prix de la viande. Il faut un peu regarder la réalité en face. C'est de l'économie: quand vous produisez en moins de moitié, vous augmentez les prix. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de cacher la réalité".

Catherine Fonck, Cheffe de groupe cdH à la Chambre et tête de liste à la Chambre pour le Hainaut, a conclu le débat. "Nous voulons clairement valoriser nos agriculteurs et cette viande, avec ces circuits lointains, est un vrai problème. le manger local doit pouvoir être taxé beaucoup moins. A ce propos, je pense que la lecture des programmes des différents partis est intéressante pour tous les téléspectateurs de votre chaîne".