Aix 2020: une création mondiale d'opéra confiée à la compositrice Kaija Saariaho

Le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence (sud de la France), l'un des plus prestigieux au monde, accueille en 2020 une flopée de metteurs en scène et de chefs d'orchestre stars, de Simon Stone à Simon Rattle, et confie à la grande compositrice Kaija Saariaho la création mondiale d'un opéra.

En tandem avec ses compatriotes, la cheffe d'orchestre finlandaise Susanna Mälkki et la romancière Sofi Oksanen qui a écrit le livret, elle crée "Innocence", un "opéra-thriller" sur des fantômes du passé qui viennent hanter un banquet de mariage. C'est la première fois qu'une compositrice crée un opéra pour le festival.

"Kaija Saariaho a rêvé d'écrire cet opéra", qui est son cinquième, a affirmé à l'AFP Pierre Audi, le directeur du festival qui signe sa deuxième programmation (30 juin-18 juillet).

"Kaija et Susanna travaillent depuis longtemps ensemble, avant même que l'on se pose la question de la présence des femmes dans les festivals", a-t-il précisé. Saariaho a notamment composé "Only the Sounds remains" (2016) et "L'Amour de loin", salué par le New York Times comme meilleure nouvelle oeuvre en 2000.

Le Festival espère répéter le succès mondial --chose rare pour un opéra contemporain-- de "Written on Skin" (2012) du Britannique George Benjamin.

Cette coproduction avec cinq maisons d'opéras internationaux sera montée par Simon Stone, le prodige australien très présent en France ces dernières années, avec récemment une "Traviata" très millenial à l'Opéra de Paris.

M. Audi prône l'introduction de compositeurs et d'un répertoire qui n'ont jamais été entendus à Aix, comme la "Tosca" de Puccini, montée par Christophe Honoré l'année dernière et saluée pour son originalité.

- "Un art qui parle d'aujourd'hui" -

Parmi les quatre autres opéras à l'affiche, figure "Wozzeck" de l'Autrichien Alan Berg (1885-1935).

"C'est le plus grand opéra du 20e siècle", a indiqué à l'AFP M. Audi, directeur pendant 30 ans de l'Opéra d'Amsterdam et doté d'un impressionant carnet d'adresses.

Un "Wozzeck" sous la baguette du Britannique Simon Rattle, l'un des plus grands chefs d'orchestre au monde qui vient avec sa prestigieuse London Symphony Orchestra (LSO) et une mise en scène signée Simon McBurney, plus connu pour son travail au cinéma et au théâtre mais qui avait ravi avec sa version de "La Flûte enchantée" de Mozart à Aix (2014).

Quant au rôle-titre du soldat Wozzeck qui sombre dans la folie, il est confié au très populaire baryton Christian Gerhaher. "C'est le plus grand +Wozzeck+ vivant, c'est un artiste extraordinaire, on en trouve cinq en 100 ans comme lui", a affirmé M. Audi.

Autre nouveauté, l'opéra russe "Le Coq d'or" de Rimski-Korsakov, montée par Barrie Kosky qui revisite souvent les classiques de manière déjantée et qui est omniprésent en France en 2019-2020.

"On m'accuse de beaucoup de modernité (...) mais pour moi l'opéra est un art qui nous parle d'aujourd'hui", a affirmé M. Audi mardi lors de la présentation de l'édition 2020 à Paris.

Suivant la tradition, le festival donne un opéra de Mozart: ca sera "Cosi fan Tutte";, un chassé-croisé amoureux dont la mise en scène est confiée au Russe multiprimé Dmitri Tcherniakov, avec le chef d'ochestre Thomas Hengelbrock.

Du baroque aussi avec "Le couronnement de Popée" de Monteverdi, dirigé par Leonardo Garcia Alarcon et mise en scène par Ted Huffman et "L'Orfeo" du même compositeur en version concert.

"Ce programme est équilibré (...) en 72 ans, le festival a évolué, il y a eu des périodes bel canto, d'autres plus baroques, c'est une histoire riche, il faut la maintenir", a indiqué M. Audi.

La programmation concerts et récitals d'Aix contient également son lot de stars: Simon Rattle organise une parade musicale avec la LSO sur le cours Mirabeau, Gerhaher et la soprano française très demandée Sabine Devieilhe donneront chacun un récital, de même que le célèbre contre-ténor et breakdanseur Jakub Jozef Orlinski.