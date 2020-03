Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, est décédé à l'âge de 92 ans

Le dessinateur Albert Uderzo, créateur avec René Goscinny du personnage d'Astérix, est décédé mardi à l'âge de 92 ans, a-t-on appris auprès de sa famille et de proches.



"Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines", a indiqué son gendre Bernard de Choisy à l'AFP.



Le décès du dessinateur a été confirmé par Aymar du Chatenet, président de l'Institut René Goscinny et son ancien éditeur Dargaud.



Dessinateur aussi génial que modeste, Albert Uderzo restera évidemment comme le créateur d'Astérix et Obélix mais, toujours avec la complicité de René Goscinny, il avait dessiné "Jehan Pistolet", le corsaire, "Oumpah-Pah", l'Indien, "Luc Junior", reporter ou encore "Benjamin et Benjamine", histoire d'un couple trépidant.