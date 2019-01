Après "Edmond", Cyrano de Bergerac inspire un film avec... des poules

L'acteur Guillaume de Tonquédec, la réalisatrice Mélanie Auffret, et la poule Roxane, posent avant la projection du film "Roxane", lors du 22e Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, le 17 janvier 2019JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Après le bon démarrage en salles d'"Edmond" sur la genèse de "Cyrano de Bergerac", la pièce d'Edmond Rostand inspire un film présenté au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez, dans lequel un agriculteur joue le célèbre texte... avec ses poules.

En compétition à l'Alpe d'Huez, "Roxane", premier long métrage de Mélanie Auffret, raconte l'histoire de Raymond (Guillaume de Tonquédec), éleveur de poules bios en Bretagne, qui voue en secret une passion au théâtre classique, et particulièrement à "Cyrano de Bergerac", dont il lit tous les matins des extraits à ses poules.

Mais, alors que la coopérative locale décide de ne plus travailler avec les petits éleveurs, condamnant ceux-ci à la faillite, Raymond va décider d'utiliser sa passion pour essayer de sauver son exploitation, en se filmant avec ses poules dans des scènes de théâtre classique, de Rostand à Molière, pour faire le "buzz" sur les réseaux sociaux et sensibiliser à sa cause.

Suscitant l'incompréhension de sa femme (Léa Drucker), il va se faire aider par une voisine anglaise pour tenter de mener à bien son entreprise.

"Tout a commencé par un court métrage, qui s'appelle +Sois heureuse ma poule+, fait il y a deux ans, avec de vrais agriculteurs", et présenté déjà à l'Alpe d'Huez, raconte Mélanie Auffret, 27 ans, qui a ensuite commencé à travailler sur un long métrage.

"Un matin, à la traite, un agriculteur m'a raconté qu'il avait une passion pour les grands textes et la poésie, et qu'il aimait en réciter à ses vaches", ajoute la réalisatrice, elle-même petite-fille d'agriculteurs. "De là est née l'histoire de Raymond".

"J'avais une longueur d'avance par rapport à mes techniciens, parce que j'étais la seule à avoir déjà tourné avec des poules!", plaisante-t-elle. "Ce sont des actrices incroyables, elles sont très photogéniques, très expressives".

"Je n'ai jamais vu autant d'actrices sur un film, 12.000", s'amuse de son côté Guillaume de Tonquédec. "C'était assez drôle parce que quand les poules étaient fatiguées, l'ordre sur le plateau c'était: +changement de poules!+", poursuit l'acteur de "Fais pas ci, fais pas ça", qui a rencontré des agriculteurs, travaillé dans des fermes et répété avec des poules, dont la star du film, pour préparer son rôle.

Jouer des scènes de "Cyrano" avec des poules, "c'est particulier, parce qu'on se demande ce qui va se passer", poursuit-il. Mais la poule qui l'accompagne "participait vraiment à l'émotion de cet homme", poursuit-il. "C'était très touchant, et c'était essentiel pour l'histoire".