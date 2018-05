Avec "Carnivores", Jérémie Renier passe de l'autre côté de la caméra: "Ça faisait longtemps que j'en rêvais!" (vidéo)

On le connaît principalement comme acteur, mais avec son frère Yannick, Jérémie Renier devient réalisateur. Rencontre…

En salle de ce mercredi 11 avril, vous pourrez découvrir Leïla Bekhti et Zita Hanrot dans Carnivores, le film réalisé par les frères Jérémie et Yannick Renier.

À 37 ans, le cadet a déjà plus de 40 films à son actif. Il est notamment l'un des acteurs chouchous des frères Dardenne, jouant dans La Promesse, Le silence de Lorna ou encore L'Enfant, film qui a décroché la Palme d'Or en 2005 au Festival de Cannes. Il a également tourné pour des réalisateurs de renom comme François Ozon.

Jérémie Renier, surtout connu comme acteur, passe donc pour la première fois de l'autre côté de la caméra : un rêve de gosse.

"Oui, ça faisait longtemps que j'en rêvais, mais plus comme un hobby au départ, quand j'étais très jeune, comme une passion, mais sans avoir vraiment une conception, une envie précise de réaliser, nous raconte-t-il. Mais c'est vrai que c'était intérieur".

C'est le film Nue Propriété (2006), de Joachim Lafosse, qu'il tourne avec son frère, Yannick, qui servira de déclencheur à l'idée de réalisation d'un film tous les deux.

"On a joué tous les deux et tout à coup, par rapport à ce qu'on partageait sur le tournage, la complicité qu'on avait, puis aussi sur l'écriture, parce qu'on a eu la chance de pouvoir réécrire d'une certaine manière certaines séquences... Et tout d'un coup je me suis rendu compte que nos différences nous rassemblaient. Et puis l'envie du coup d'imaginer un film ensemble, puis de le réaliser s'est produit grâce à notre rencontre professionnelle", raconte encore l'acteur, désormais réalisateur.

Carnivores, de Jérémie et Yannick Renier, dans les salles dès le mercredi 11 avril.