Cannes: Rachid Bouchareb, la caméra dans les plaies françaises

"J'ai pas fait du cinéma pour dire "+attendez, vous avez oublié cette histoire+ mais pour parler des miens": à 68 ans, Rachid Bouchareb, qui avait marqué la Croisette en 2006 avec "Indigènes", poursuit son exploration des failles mémorielles françaises avec "Nos frangins".

Présenté lundi soir, le film met en parallèle les histoires de Malik Oussekine et Abdel Benyahia, deux jeunes Français issus de l'immigration maghrébine tués le 6 décembre 1986 à Paris et Pantin par des policiers.

Deux histoires, deux destins relativement oubliés. Alors qu'une série consacrée à Malik Oussekine a été diffusée il y a deux semaines sur Disney+, est-ce la date anniversaire, en octobre - 35 ans - des événements qui a poussé le réalisateur à s'intéresser au sujet ?

"C'est plus l'horloge personnelle qui s'est déclenchée", dit-il à l'AFP. "J'avais envie de le faire depuis longtemps mais j'avais d'autres films à faire avant", poursuit-il.

Selon lui, s'il n y a eu, jusqu'à ce jour, aucune adaptation cinématographique de ce drame, c'est "parce que la France a beaucoup de retard comparé aux Etats-Unis sur les questions de mémoire".

"Il y a des sujets de mémoire qui sont difficiles et il faut attendre que la France soit complètement prête à en parler. Ca prendra peut-être du temps", observe-t-il.

- Pionnier -

Né en 1953 à Paris et élevé en banlieue parisienne, Rachid Bouchareb, dont les parents sont originaires d'Algérie, a grandi aux côtés de huit frères et soeurs. Après une formation professionnelle, il intègre une école de cinéma avec "plein d'idées de films en tête".

Après un premier court-métrage, il réalise son premier film "Bâton Rouge". Mais ce n'est que quelques années plus tard, en 1991, qu'il accède à la notoriété avec "Cheb", l'histoire d'un jeune homme expulsé de France, où il vit depuis qu'il est enfant, et qui doit repartir à zéro, en Algérie, pays qu'il ne connait pas.

Le film remporte le Prix de la jeunesse du Festival de Cannes et est proposé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. C'est le début d'une production cinématographique riche qui suit un fil rouge: la mémoire de l'immigration magrébine et africaine.

"Tout d'un coup, on se retrouve pionnier parce qu'on dit: là, il n y a que des films américains sur le débarquement mais rien à côté. Bon ben moi je vais faire l'a-côté,", dit-il.

"J'ai pas fait du cinéma pour dire "+attendez, vous avez oublié cette histoire+ mais pour parler des miens, assure-t-il à l'AFP. Je voulais plutôt raconter ce que j'ai entendu en grandissant, ce que j'avais vu de mes yeux (...) Et ces choses-là étaient aussi très cinématographiques".

Mais si ses films peuvent avoir un impact positif sur la vie des gens qu'il dépeint film après film, et s'ils permettent de faire résonner ces histoires dans toutes les têtes "alors là, oui, c'est intéressant", juge-t-il.

Quelques années plus tard, il marque à nouveau les esprits avec "Indigènes" (2006), le parcours de soldats oubliés de la première armée française recrutée en Afrique qui fait sensation à Cannes et vaut à ses interprètes un prix d'interprétation collectif.

En 2010, il raconte, dans "Hors la loi" (2010), l'histoire de trois frères sur fond de guerre d'Algérie et retrouve Jamel Debbouze, Roschdy Zem et Sami Bouajila. Le film, qui s'ouvre sur les massacres de Sétif, le 8 mai 1945, créé la polémique. Il est présenté, la même année, en compétition, au Festival de Cannes.

"A chaque fois, les films déclenchent tout un mouvement (...) on met en route une locomotive et le cinéma est une locomotive", dit-il lorsque on l'interroge sur la réception de ses films.