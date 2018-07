Claude Lanzmann, célèbre réalisateur français du film Shoah, est décédé à l'âge de 92 ans

Le cinéaste et écrivain Claude Lanzmann, réalisateur de "Shoah", est mort jeudi à Paris à l'âge de 92 ans, a-t-on appris auprès de son éditeur. "Claude Lanzmann est mort ce matin à Paris. Il était très très faible depuis quelques jours", a indiqué une porte-parole de Gallimard contactée par l'AFP. L'écrivain a été transporté à l'hôpital Saint-Antoine où son décès a été constaté, a précisé la même source. Le décès du cinéaste a été confirmé par l'attachée de presse de son dernier film, "Les quatre soeurs", sorti en salles ce mercredi.



Réalisateur de "Shoah" le grand documentaire sur l'extermination des Juifs d'Europe, Claude Lanzmann fut aussi journaliste, directeur des Temps Modernes, et écrivain. Ami de Jean-Paul Sartre, compagnon de Simone de Beauvoir, il était un défenseur infatigable de la cause d'Israël.





Très affecté par la mort brutale l'an dernier de son fils Félix "emporté à 23 ans par un cancer impitoyable"



Il avait été très affecté par la mort brutale l'an dernier de son fils Félix "emporté à 23 ans par un cancer impitoyable". "La mort ne va pas de soi. Moi, je ne suis pas du tout pour la mort. Je crois toujours à la vie. J'aime la vie à la folie même si elle n'est pas le plus souvent marrante", avait-il confié récemment à un journaliste de l'AFP. Il se revendiquait résistant et combattant de la vérité. "Si je suis irréductible, c'est par rapport à la vérité. Quand je regarde ce que j'ai fait au cours de ma vie, je crois que j'ai incarné la vérité. Je n'ai pas joué avec ça", avait-il affirmé.