Coronavirus - Pays-Bas: l'événementiel sur plusieurs jours à nouveau possible sous conditions

(Belga) Aux Pays-Bas, les événements et festivals de plusieurs jours seront à nouveau possibles sous certaines conditions, a appris l'ANP à bonne source. Ce à quoi ressembleront exactement ces conditions est cependant encore en cours d'élaboration. Les résultats des laboratoires de terrain, dans lesquels des expériences ont été menées avec des événements, sont notamment pris en compte.

Un nombre maximum de visiteurs est envisagé, probablement basé sur un pourcentage de la capacité normale. On réfléchit aussi à comment gérer billets d'entrée et tests corona. L'application CoronaCheck pourrait être utilisée pour cela, mais l'idée est aussi de laisser aux organisateurs la possibilité d'organiser leur propre capacité de test. L'assouplissement des mesures corona a été discuté dimanche. Il a ainsi été décidé que la règle du 1,5 mètre expirerait à partir du 25 septembre. En lieu et place de cela, les gens devront présenter des preuves qu'elles ont été vaccinées, testées négatives ou sont guéries, dans des endroits plus nombreux. (Belga)