Coup d'envoi de Séries Mania Lille avec l'américaine "Succession" et Françoise Nyssen

Le coup d’envoi de la première édition du festival Séries Mania à Lille a été donné vendredi soir avec la projection du premier épisode la nouvelle série américaine "Succession" en première mondiale, en présence de la ministre de la Culture Françoise Nyssen.

La ministre, qui avait inauguré un peu plus tôt le village du festival au Tri Postal, a assisté à la cérémonie, entourée de Rodolphe Belmer, président de Séries Mania, de Martine Aubry, maire de Lille, Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, Frédérique Bredin, présidente du CNC (Centre national du cinéma), et son directeur général Christophe Tardieu et de Delphine Ernotte, Pdg du groupe France Télévisions.

La comédienne Isabelle Adjani et le producteur et créateur de la série à succès "Dix pour cent" Dominique Besnehard étaient aussi au rendez-vous.

Au sein de la salle du Nouveau siècle comble, la maîtresse de cérémonie Alessandra Sublet, animatrice vedette, et Laurence Herszberg, directrice générale de Séries Mania, ont donné le coup d’envoi de du festival dont "l’ambition est de devenir incontournable sur la scène internationale ".

Ensemble, elles ont accueilli et présenté le jury du festival présidé par Chris Brancato, cocréateur de "Narcos", composé par la créatrice et productrice israélienne Maria Feldman ("False Flag"), du comédien français Clovis Cornillac ("Chefs"), de la comédienne allemande Maria Schrader ("Deutschland 83") et du romancier Pierre Lemaitre (Prix Goncourt 2013 pour "Au revoir là-haut").

"Si aujourd’hui est l’ère de la télévision, on oublie de dire que c’est surtout l’ère internationale de la télévision", a déclaré Chris Brancato, se réjouissant de pouvoir regarder depuis son salon de Los Angeles les séries françaises "Les Revenants " ou "Chefs ", israélienne "Fauda", les britanniques "Happy Valley" et "The Crown", l’allemande "Dark".

Son jury décernera le Grand Prix, le Prix spécial du Jury, le prix d'interprétation féminine et le Prix d'interprétation masculine avant la projection de la première internationale de "Babylon Berlin".

Avant la projection du premier des dix épisodes de "Succession", série dramatique américaine (HBO), son créateur Jesse Armstrong accompagné de ses comédiens Brian Cox et Hiam Abbass ont été présentés au public par Charlotte Blum, journaliste de la chaîne OCS.

Pendant toute la durée du festival qui dure jusqu'au 5 mai, le public et les professionnels pourront assister en première mondiale à la projection de deux épisodes de chaque série de la compétition internationale en présence de leurs équipes.