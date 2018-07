Damso met le feu aux Ardentes

(Belga) En ce premier jour des Ardentes, Eddy de Pretto, Damso, Damian Marley, Suprême NTM,... ont enflammé les scènes. Une affiche éclectique pour entamer ces quatre jours de festival au Parc Astrid de Liège, sur le site de Coronmeuse, où la sécurité est optimalisée pour garantir une ambiance festive.

Ces 5,6,7 et 8 juillet dès 13h00, et ce jusque 1h00 du matin, la cité Ardente vibrera aux différents sons urbains: rap, hip-hop, R&B,.. sur le site de Coronmeuse. Jeudi, premier jour de festival, Damian Marley, le fils du roi du reggae jamaïcain Bob Marley, s'est remarquablement illustré en début de soirée. Il a ensuite laissé place au très attendu rappeur belge Damso dont la notoriété ne cesse de s'accroître ces dernières années. Le chanteur a interprété des titres de son nouvel album, tout en faisant plaisir à ses fans avec ses célèbres titres comme Amnésie et Macarena. La zone créative "Wallifornia Park" est à nouveau une des attractions majeures des Ardentes dans le cadre du Wallifornia MusicTech. Cette année, une nouvelle scène OFF y est installée. Jeudi c'est Urban Ardent, label de qualité incontournable à Liège quand il s'agit de mêler concerts rap, open mic, DJ sets et street art, qui était à l'honneur. Ce premier jour affichait sold out et aucun ticket n'était vendu aux portes du festival. Les tickets journaliers à 60 euros pour vendredi, samedi et/ou dimanche sont en vente sur le site www.lesardentes.be.