De New-York à Paris, de Billie Eilish à Elton John, des concerts pour la planète

Stevie Wonder à Los Angeles, Elton John à Paris ou Billie Eilish à New York: des concerts vont résonner samedi dans le monde, pour sensibiliser aux menaces qui pèsent sur la planète, sous l'égide de l'ONG Global Citizen.

Pour les shows en direct avec du public, l'affiche est alléchante. A New-York, à Central Park, il y aura aussi Coldplay, Jennifer Lopez ou Lizzo. A Paris, au Champ-de-Mars, Ed Sheeran, les Black Eyed Peas ou encore Christine and the Queens se produiront (pas DJ Snake, qui n'est plus à l'affiche). Le Greek Theatre de Los Angeles accueillera également Adam Lambert, Demi Lovato ou encore ONEREPUBLIC.

Du côté des carrés VIP, le Prince Harry et Meghan sont annoncés à Central Park.

Pour occuper tous les fuseaux horaires, des performances TV seront aussi diffusées, telles celles de BTS depuis Séoul, Kylie Minogue et Måneskin (vainqueurs de l'Eurovision) depuis Londres, Andrea Bocelli depuis la Toscane, Metallica depuis Louisville (Etats-Unis), Green Day depuis Los Angeles ou Ricky Martin depuis Las Vegas.

Les prestations seront visibles sur Apple Music, Apple TV App, YouTube, Twitter, ainsi que via différents diffuseurs (TF1/TMC en France, TV Azteca au Mexique, la BBC au Royaume-Uni, ABC, ABC News Live, iHeartRadio, Hulu, The Roku Channel, FX et Time aux États-Unis, etc.).

Derrière cet événement se trouve Global Citizen, ONG qui se décrit comme un "mouvement de citoyens engagés". C'est le bébé de Hugh Evans, un Australien "prodige dans le monde de la philanthropie" selon le New York Times.

- Climat, vaccins, famine -

Global Citizen est coutumier des grands rendez-vous, comme son "Vax Live" au printemps à Los Angeles, concert en faveur de la vaccination contre le Covid-19 (et contre la désinformation). Jennifer Lopez ou les Foo Fighters étaient sur scène tandis que le président américain Joe Biden, le pape, les acteurs Ben Affleck ou Sean Penn livraient des messages vidéo.

Le "Global Citizen Live" (GCL) doit cette fois permettre, selon ses organisateurs, d'appeler "les gouvernements, les grandes entreprises et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète et vaincre la pauvreté, en se concentrant sur les menaces les plus urgentes".

Sont ciblés "le changement climatique, l'équité en matière de vaccins et la famine". "Face à l'urgence climatique, la lutte contre les inégalités et la relance mondiale post-Covid, il nous faut opérer un changement radical de nos modes de vie, repenser notre rapport à la nature tout comme nos manières de produire et de consommer", déclare Anne Hidalgo, maire de Paris, dans un communiqué.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, s'est également joint "aux appels lancés par Global Citizen" pour dénoncer une "inégalité flagrante" pour la vaccination, lit-on encore.

A Paris, l'évènement dans l'évènement est la prestation d'Elton John, qui a maintenu sa présence et sera ensuite opéré d'une hanche, intervention qui entraînera un nouveau report de sa tournée mondiale d'adieu.

- 20.000 billets gratuits à Paris -

"Je participerai à Global Citizen à Paris car je ne veux pas laisser tomber une organisation caritative", a expliqué récemment l'interprète de "I'm Still Standing" dans un communiqué. "Il s'agit de cinq chansons, c'est un travail physique très différent de celui qui consiste à jouer pendant près de trois heures chaque soir en tournée et à voyager de nuit de pays en pays", a poursuivi Sir Elton, 74 ans. "Après cela, je subirai l'intervention chirurgicale qui me permettra de reprendre la tournée en janvier 2022 à la Nouvelle-Orléans".

Près de 20.000 spectateurs sont attendus à Paris sur le Champ-de-Mars, tous les billets --gratuits-- ont été distribués. Pour les obtenir, il suffisait de s'inscrire sur le site de Global Citizen et de soutenir l'action de l'ONG en signant par exemple des pétitions ou en partageant des messages sur les réseaux sociaux.

Toutes les informations à propos du Global Citizen Live sont disponibles sur Internet et les réseaux sociaux (www.globalcitizen.org et @glblctzn sur Instagram, Tik Tok, Twitter et YouTube).