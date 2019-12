Décès de l'acteur, chansonnier et humoriste Bernard Lavalette

L'acteur, chansonnier et humoriste Bernard Lavalette en janvier 1975 à Paris-

L'acteur, chansonnier et humoriste Bernard Lavalette, connu pour de nombreux seconds rôles au cinéma, du "Viager" au "Gendarme se marie", est décédé samedi à Paris à l’âge de 93 ans, a annoncé à l’AFP sa fille Anne de Fleury.

Bernard Lavalette aura aussi beaucoup joué dans des pièces de boulevard. Il a été longtemps pensionnaire du Théâtre des Dix-Heures, du Caveau de la République, des Trois-Baudets et du Théâtre des Deux-Ânes.

Parallèlement, il chantait sur la Rive Gauche, à l’Écluse, à l’Échelle de Jacob, au Port du Salut et à la Galerie 55. Il s’était également produit à Bobino et à l’Olympia.

Au cinéma, l'acteur aux épais sourcils interprètera souvent des rôles de personnages officiels ou de notables : amiral, colonel, député, ministre ou préfet.

Parmi ses principaux films, figurent "Messieurs les ronds de cuir", "la Belle Américaine", "Un Drôle de paroissien", "Thomas l’imposteur", "La Grande Mafia", Le permis de conduire", "Impossible pas français"...

Il aura aussi tourné dans des téléfilms dont "Les 7 de l’escalier 15" ou "L’enterrement de Monsieur Bouvet".

Bernard Lavalette était né Bernard de Fleury, son nom de scène Lavalette venant du berceau familial, le château de Villebois-Lavalette en Charente, village où seront organisées ses obsèques. Sa femme Jeanon était décédée en septembre dernier.

En 1997, il avait organisé un cycle de conférences "Ma vie, mes chansons" et un récital "Une heure d’humour avec Bernard Lavalette".

Il se racontait sur un ton allègre et sans prétention dans son livre de souvenirs "Et à part ça, qu’est-ce que vous faites?". Il avait même fait du doublage dans des dessins animés, notamment en 1968 pour "Astérix et Cléopâtre".