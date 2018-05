Décès de Maurane - Artistes et personnalités politiques pleurent la disparition de Maurane

(Belga) Plusieurs artistes et personnalités politiques ont réagi dès la nuit au décès de Maurane. La chanteuse belge a été retrouvée inanimée à son domicile de Schaerbeek lundi soir.

"Je n'arrive pas à croire que je ne t'entendrai plus rire, et chanter", a réagi la chanteuse Lara Fabian depuis le Canada. "Je suis assise ici dans mon petit bureau tout blanc à Montréal, je ne veux pas réaliser que tu n'es plus... Je ne peux pas... Je me dis que tu vas appeler et m'engueuler, parce que'on ne se voit pas assez", a-t-elle écrit sur sa page Facebook. "Une partie de ma vie vient de partir avec toi et je ne serai plus jamais la même." Lara Fabian et Maurane interprétaient ensemble le titre "Tu es mon autre" sur l'album "Quand l'humain danse" paru en 2003. "Nous avons partagé tant de rires... Ce soir mon chagrin est immense... Je ne peux pas croire que jamais plus nos voix ne s'élèveront ensemble...", a partagé sur Twitter l'ancienne interprète d'Esmeralda, Hélène Ségara. "Quelle tristesse d'apprendre la disparition de Maurane, une des plus grandes voix, tant j'ai son visage et le son de sa voix gravés dans ma mémoire, mélange de douceur éternelle et de désillusion sur la vie", a pour sa part réagi le chanteur Christophe Willem sur Twitter. "Elle savait mieux que personne nous toucher en plein cœur car elle ne chantait pas, elle vivait sa musique, comme une respiration lente, profonde, pour essayer de suspendre le temps ne serait ce qu'un instant et adoucir mieux que personne ce monde." Plusieurs personnalités politiques ont également réagi. "Une artiste engagée nous a quittés cette nuit. Maurane, une chanteuse hors du commun, une voix inspirante, une personnalité attachante", a souligné sur Twitter le Premier ministre belge Charles Michel. La secrétaire d'Etat bruxelloise Fadila Laanan (PS) a noté que Maurane "manquera à tous ses fans et à la twittosphère où pleuvaient ses commentaires si sincères et sans tabous". (Belga)