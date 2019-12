Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Trenet: comment ont-ils pu créer des chansons éternelles? (vidéo)

Christian-Louis Eclimont vient de sortir "C'était l'âge d'or de la chanson française, 1945-1980". L'auteur est venu présenter ce livre sur le plateau du RTL INFO Avec Vous.

Année après année, Christian-Louis Eclimont fait revivre celles et ceux qui ont marqué la chanson française. Il parle notamment d'Edith Piaf, Charles Trenet, Léo Ferré, Johnny Hallyday, France Gall, Jacques Brel… Invité sur le plateau du RTL INFO Avec Vous, il a répondu à cette question: "qu'est-ce qui fait qu'une chanson est éternelle?".

"Je crois qu'on vient à la chanson par le texte et qu'on y reste par la musique. Sous cet aspect-là, ces gens-là, les maîtres chanteurs, avaient précisément cet apanage, d'avoir des textes happant, et somme toute, d'avoir d'excellentes mélodies derrière eux pour les accompagner. Et à parité d'ailleurs, parce qu'une fois que la chanson est fondue, on ne s'amuse pas à séparer le texte. C'est un tout. C'est ça, l'art de la chanson."