Fatigué, Avicii avait annoncé en 2016 qu'il prenait sa retraite: pour faire "plus de choses de sa vie"

L'artiste et producteur de musique suédois Tim Bergling, mieux connu sous le nom d'Avicii, est décédé ce vendredi à l'âge de 28 ans. Il y a deux ans, le jeune homme avait annoncé prendre sa "retraite". Il se disait fatigué après ne pas s'être remis d'une opération de l'appendicite et de la vésicule biliaire.

La musique vient de perdre l'un de ses jeunes talents. Tim Bergling, alias Avicii, est décédé à l'âge de 28 ans. Considéré comme l'un des meilleurs DJ du monde, le jeune homme avait annoncé le 29 mars 2016 qu'il rangeait ses platines et ne se produirait plus sur scène à partir de la fin de l'année 2016.



Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool. Il avait dû annuler des shows en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice.





"J'ai décidé que cette tournée 2016 serait la dernière et que ça serait mes derniers spectacles", avait-il écrit dans une lettre à ses fans publiée sur son site et dans laquelle il donnait son numéro de téléphone portable.



Dans sa lettre, le musicien, qui avait alors 26 ans, motivait sa décision par l'envie de faire "plus (de choses) de sa vie". Malgré son jeune âge, Tim Bergling avait déjà travaillé avec les plus grands: Madonna, Coldplay ou David Guetta, et il s'était hissé à deux reprises à la troisième place des meilleurs DJ du monde en 2012 et 2013, selon "DJ Magazine", la référence en la matière.



En 2014, le jeune homme avait montré des signes de fatigue et annulé des concerts, expliquant ne pas s'être remis d'une opération de l'appendicite et de la vésicule biliaire. En 2015, il avait également annulé des représentations invoquant le besoin d'une "pause bien méritée". "La scène c'était pas pour moi", avait-il expliqué par la suite au magazine Billboard. "C'était pas le show et la musique. C'était tout le reste, c'était pas naturel pour moi. Tout ce qui vient dans la vie d'un artiste", avait-il précisé. "Je suis plus une personne introvertie en général. C'était toujours très dur pour moi. J'avais emmagasiné trop d'énergie négative".



Dans sa lettre ouverte, il avait tenu à remercier ses fans: "ce sont vos pensées et vos idées sur la musique qui m'ont aidé à évoluer et tout ce que j'ai, je vous le dois", avait-il écrit, promettant par la même occasion de ne "jamais laisser tomber la musique".