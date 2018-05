Festival de Cannes 2018 - Poelvoorde et Efira sur le tapis rouge pour "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche

(Belga) L'équipe du film "Le Grand Bain" de Gilles Lellouche a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes dimanche soir dans le cadre de la projection officielle du long métrage, hors compétition. Se tenant tous par les bras, les acteurs, parmi lesquels les Belges Virginie Efira et Benoît Poelvoorde, ont remonté en rang une partie de la Croisette aux côtés du réalisateur.

"J'ai un trac incroyable. Je suis fou de joie. C'est tellement excitant et inédit", a commenté Gilles Lellouche avant de monter les marches, parlant de "véritable famille constituée" pendant le tournage. "Un lot de personnalités fortes ont été mises ensemble. Je m'attendais à un désordre constant sur le tournage mais (...) il en est au final ressorti une sorte d'harmonie", a pour sa part déclaré Virginie Efira. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Cannes pour assister à cette avant-première, parmi lesquelles Marion Cotillard (la compagne de Guillaume Canet à l'affiche du "Grand Bain") Diane Kruger, Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Laetitia Casta, Carla Bruni-Sarkozy, Jean-Paul Rouve, Michaël Youn ou encore Wim Wenders. De même que François Damiens et l'équipe du film belge "Girl", ovationné samedi après avoir été projeté dans la section "Un Certain Regard". Outre Virginie Efira, Benoît Poelvoorde et Guillaume Canet, "Le Grand Bain" réunit également à l'écran Mathieu Amalric, Philippe Katerine, Marina Foïs, Leïla Bekhti ou encore Jean-Hugues Anglade. La comédie, coproduite par la société belge Artémis Production, raconte l'histoire de quadragénaires au bord de la dépression, qui décident du jour au lendemain de faire de la natation synchronisée masculine.