France: Macron rejette l'entrée de Rimbaud au Panthéon, le souhait de la famille respecté

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a rejeté l'idée de faire entrer Arthur Rimbaud au Panthéon, dans une lettre dont l'AFP a obtenu copie jeudi, respectant l'opposition de la famille du poète en dépit d'une pétition publique en ce sens.

"La dépouille d'Arthur Rimbaud ne sera pas déplacée" du caveau familial de Charleville-Mézières, écrit le chef de l'Etat à l'avocat de la famille dans un courrier daté de mercredi. Une pétition en faveur de la panthéonisation du poète, signée d'ex-ministres de la Culture et personnalités, avait reçu le soutien de l'actuelle ministre Roselyne Bachelot. Rappelant que l'entrée au Panthéon vise à "honorer des personnalités dont les engagements publics sont identifiés à la transmission des valeurs de la République", le président Macron explique que "compte tenu du rôle particulier que joue le Panthéon dans la construction d'une mémoire républicaine partagée", il ne "souhaite pas aller à l'encontre de la volonté manifestée par la famille du défunt". Arthur Rimbaud "restera inhumé aux côtés des siens, dans le caveau familial du cimetière de Charleville-Mézières, sa ville natale et dernière demeure", ajoute M. Macron, rendant au passage hommage à une "figure majeure de la littérature française, poète incontournable et esprit rebelle" dont "le nom perdure dans notre histoire". "Le président Macron a respecté les voeux de la famille. C'est un geste qu'elle n'attendait pas et qu'elle apprécie. Nous sommes évidemment très touchés par l'humanité avec laquelle Emmanuel Macron a traité ce dossier. Il a su passer outre les lobbies intello parisiens", a réagi Me Emmanuel Ludot, avocat de la famille Rimbaud, à l'AFP. En septembre, l'arrière-petite-nièce d'Arthur Rimbaud, Jacqueline Teissier-Rimbaud, avait dit son opposition à l'entrée du poète au Panthéon aux côtés de Paul Verlaine. Si les deux poètes font ensemble leur entrée au Panthéon, "tout le monde va penser +homosexuels+, mais ce n'est pas vrai. Rimbaud n'a pas commencé sa vie avec Verlaine et ne l'a pas terminée avec lui, ce sont juste quelques années de sa jeunesse", avait déclaré Jacqueline Teissier-Rimbaud, sollicitée par l'AFP, précisant que son fils et ses petits-enfants partageaient son point de vue. L'association Les Amis de Rimbaud s'était prononcée dans le même sens. "Associer Rimbaud et Verlaine de façon définitive, ad vitam aeternam, n'est pas envisageable, c'est sans doute exagéré", avait indiqué à l'AFP son président Alain Tourneux. La ministre Roselyne Bachelot avait apporté son soutien à la pétition pour une panthéonisation conjointe de Verlaine et Rimbaud, estimant qu'elle aurait "une portée qui n'est pas seulement historique ou littéraire, mais profondément actuelle". A l'origine de l'"appel au président de la République", seul habilité à décider, se trouvait un groupe d'intellectuels, académiciens et universitaires passionnés par les deux poètes. (Belga)