Henry Chapier, l’animateur du "Divan", est décédé

Henry Chapier, critique de cinéma et célèbre animateur à la télévision de l'émission "Le Divan" de 1987 à 1994 où il interviewait des personnalités culturelles et politiques, est décédé dans la nuit, a annoncé dimanche la Maison européenne de la photographie (MED) qu'il avait co-fondée.

"La MEP est endeuillée par la disparition cette nuit de Henry Chapier", qui installait ses invités sur un divan, comme s'il s'agissait d'une séance de psychanalyse télévisuelle.

Durant l'émission qui, de 1987 à 1994, a rendu célèbre ce dandy affable à la chevelure blanche et à la voix nasale, il arrachait d'intimes confessions à ses invités: Roman Polanski qui raconte sa jeunesse en Pologne sous l'occupation nazie, Serge Gainsbourg qui évoque sa vocation ratée de peintre ou encore le mime Marceau qui y parle de sa judaïté.



Ce journaliste est né à Bucarest le 14 novembre 1933, d'un père français avocat et d'une actrice autrichienne, avant de fuir son pays natal avec sa famille en 1947.



Chiraquien notoire, il a co-fondé e 1978 Paris Audiovisuel qui deviendra la Maison européenne de la photographie, créant le mois de la photo à Paris et fait de la capitale l'une des métropoles phares de la création photographique contemporaine.



"Quelle tristesse de perdre un si grand Parisien", a réagi sur Twitter la maire de Paris Anne Hidalgo.