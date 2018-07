Iran: une série de sites pré-islamiques au patrimoine mondial

(Belga) Une série de sites archéologiques pré-islamiques iraniens ont été ajoutés samedi à la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'Unesco, a annoncé l'agence onusienne réunie au Bahreïn.

Les huit sites retenus apparaissent collectivement sur la liste universelle comme "paysage archéologique sassanide de la région du Fars". Province du sud de l'Iran actuel, le Fars est le berceau de la dynastie sassanide, apparue au début du IIIe siècle après JC. Tombeurs de l'empire parthe, les Sassanides régneront sur un territoire qui, à son apogée, s'étendait de l'ouest de l'Afghanistan à l'Egypte, avant de succomber à la conquête arabe sous le califat omeyyade, au milieu du VIIe siècle. "Ces structures fortifiées, palais et plans urbains remontent aux premiers et derniers moments de l'empire sassanide", écrit l'Unesco dans un communiqué, notant que le paysage archéologique désormais inscrit sur sa liste du patrimoine mondial "s'appuie sur une exploitation optimale de la topographie naturelle". Avec cet ajout, la république islamique d'Iran, pays riche d'une histoire plurimillénaire, compte 23 biens inscrits sur la liste du patrimoine culturel mondial, et un site naturel (le désert de Lout, dans le sud-est du pays).