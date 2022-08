L'actrice américaine Anne Heche est décédée à 53 ans

(Belga) L'actrice américaine Anne Heche est décédée vendredi à l'âge de 53 ans. Elle se trouvait dans le coma depuis lundi après un accident de voiture à Los Angeles. Elle avait subi de graves lésions cérébrales. Les médecins ont finalement abandonné l'assistance respiratoire qui la maintenait en vie.

Anne Heche avait embouti en voiture la façade d'une maison de Los Angeles la semaine dernière. L'accident avait engendré un incendie et l'actrice avait été emmenée à l'hôpital dans un état critique. La police de la ville a récemment indiqué que des traces de stupéfiants avaient été retrouvées dans son sang. Anne Heche avait été révélée dans les années 1990 par la série télévisée "Another World". Elle s'était ensuite lancée dans le cinéma, récoltant les louanges de la critique grâce à son rôle dans "Donnie Brasco", aux côtés de Johnny Depp. Elle avait également joué dans "Souviens-toi? l'été dernier" (I Know What You Did Last Summer) ou encore "6 jours, 7 nuits" (Six Days Seven Nights). Sa relation avec la présentatrice Ellen DeGeneres à la fin des années 90 avait attiré l'attention médiatique et plaça l'actrice "sur liste noire", selon Anne Heche. "Pendant dix ans, je n'ai plus tourné de grosse production", avait-elle affirmé dans une interview accordée l'an dernier. (Belga)