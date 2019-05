L'actrice Peggy Lipton, connue dans "Twin Peaks", est décédée

L'actrice américaine Peggy Lipton est décédée samedi des suites d'un cancer à l'âge de 72, ont annoncé ses filles dimanche. Elle était principalement connue pour ses rôles dans "The Mod Squad" et "Twin Peaks".



Née à New York, elle avait débuté dans le mannequinat à 15 ans. Elle était apparue pour la première fois à la télévision quatre ans plus tard dans "The John Forsythe Show". Suivront des rôles dans "Ma sorcière bien-aimée", "The Alfred Hitchcock Hour" en "The Virginian". Egérie du mouvement hippie, Peggy Lipton se révélera au grand public en 1968 en incarnant Julie Barnes dans la série "The Mod Squad", sur ABC. Après un détour par la chanson, elle retournera à la télévision avec succès dans la série culte "Twin Peaks", sous la direction de David Lynch. Peggy Lipton était mariée au producteur Quincy Jones, avec lequel elle a eu deux enfants. Sa fille Rashida Jones est également actrice et connue notamment pour son rôle dans "The Office". Elle souffrait d'un cancer depuis 2004.