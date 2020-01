L'artiste belge Francis Alÿs primé par l'Art Icon Award 2020

(Belga) L'artiste belge Francis Alÿs recevra mardi l'Art Icon Award 2020, a annoncé sur son site web la galerie britannique Whitechapel Gallery, qui décerne depuis 2014 la récompense en collaboration avec l'entreprise Swarovski. Le prix distingue un artiste ayant profondément contribué à un support en particulier et influencé sa propre génération d'artistes ainsi que les suivantes.

Francis Alÿs, né Francis De Smedt en 1959 à Anvers, a étudié l'architecture et l'ingénierie avant de mettre le cap sur Mexico en 1986, où il a contribué à reconstruire les infrastructures détruites lors du tremblement de terre de 1985. Il s'éprit alors de la mégapole et décida de ne plus la quitter. Ses longues balades dans les rues de la ville ont nourri une oeuvre poétique et colorée déclinée en performances, happenings, vidéos et photographies, peintures et sculptures. Inspiré par le partage des cultures, l'engagement urbain et l'impact de l'homme sur l'environnement, l'artiste livre son interprétation de la vie, qu'il observe là où ses pas le mènent. Tel un funambule, Francis Alÿs balance entre surréalisme et engagement sociétal. Depuis ses débuts dans les années '90, l'interprète multifacettes s'est forgé un nom dans le monde de l'art. Il a ainsi notamment exposé au Tate Modern, à Londres, et au MoMa à New York, tandis que son oeuvre se retrouve dans de multiples collections, tant publiques que privées. Depuis sept ans, l'Art Icon Award a récompensé des artistes tels que Richard Long ou encore Rachel Whiteread. (Belga)