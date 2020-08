L'exposition interactive "Meet the Masters" s'ouvre jeudi au Mont des Arts à Bruxelles

(Belga) Le Palais de la Dynastie du Mont des Arts à Bruxelles accueillera dès demain/jeudi l'exposition interactive "Meet the Masters", consacrée aux maîtres flamands Jan Van Eyck, Pieter Bruegel et Peter Paul Rubens. Au moyen de projections à 360° et de techniques de cartographie vidéo, l'exposition parcourt "trois siècles de peinture et d'histoire, des primitifs flamands à l'ère baroque en passant par la Renaissance", indiquent les organisateurs.

Étroitement liés, "les trois peintres ont chacun vécu et peint leur propre époque", indique Visit Flanders, l'un des organisateurs de l'exposition. "Artiste de la lumière et orfèvre du détail", Jan Van Eyck est particulièrement connu pour avoir réalisé l'"Agneau mystique" ou encore "Les Époux Arnolfini" au XVe siècle. Pieter Bruegel, maître flamand de la Renaissance, "mêlait subtilement humour et critique sociale au détour de paysages ruraux ou de scènes de fêtes populaires devenues iconiques". Enfin, Pierre Paul Rubens, "chef de file du Baroque flamand", est célèbre pour ses représentations de scènes historiques ou religieuses comme "La Descente de Croix". Le public pourra notamment découvrir les ateliers respectifs, reconstitués à l'identique, des trois peintres mis à l'honneur et "observer leurs chefs-d'œuvres prendre vie grâce à la cartographie vidéo et à des projections à 360°". Des commentaires audio permettront également d'en apprendre davantage sur leurs styles et façons de travailler. Cette exposition succède à l'expérience immersive "Beyond Bruegel", ayant attiré quelque 60.000 visiteurs en ces mêmes lieux. "Après avoir constaté l'enthousiasme du public et des professionnels autour de l'exposition 'Beyond Bruegel', la valeur ajoutée des expériences artistiques innovantes est devenue plus qu'évidente à nos yeux, d'où l'envie d'un nouveau défi", explique Peter De Wilde, directeur général de Visit Flanders. "Meet the Masters" sera accessible du mardi au dimanche de 10h à 18h. L'espace et l'organisation de l'exposition ont été adaptés pour respecter les mesures Covid-19. Plus d'informations sur www.meetthemasters.be.