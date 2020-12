L'illustratrice belge Dominique Goblet reçoit le Grand Prix Töpffer

(Belga) Le Grand Prix Töpffer de la bande dessinée a été remis vendredi à la dessinatrice belge Dominique Goblet. L'illustratrice de 53 ans a été récompensée pour ses ouvrages qui ont, chacun à leur manière, "marqué la bande dessinée de notre temps", ont indiqué le canton et la Ville de Genève.

Le Prix Töpffer Genève, qui récompense le meilleur album de BD publié entre septembre 2019 et septembre 2020 par auteur genevois a été attribué à Pierre Schilling pour sa bande dessinée intitulée "Sur la road" (collectionrvb.com), dont la particularité a été d'avoir été publié exclusivement sur support numérique. Le Prix Töpffer de la jeune bande dessinée, qui récompense un projet non publié par une personne âgée de 15 à 30 ans, est revenu cette année à Melchior Best pour Au creux de la paume. Cet ouvrage "plutôt avant-gardiste propose une narration accompagnée d'une association inspirante d'images et de techniques variées". Les prix Töpffer sont distribués depuis plus de vingt ans à Genève dans l'optique de soutenir l'art de la bande dessinée. Ils ont été ainsi nommé pour rendre hommage au Genevois Rodolphe Töpffer, qui est considéré par beaucoup au monde comme l'inventeur de la bande dessinée. (Belga)