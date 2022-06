La chanteuse Shakira et le footballeur Gerard Piqué se séparent

La chanteuse colombienne Shakira et le joueur de foot espagnol Gerard Piqué, le 5 septembre 2019 à New YorkBryan R. Smith

La star colombienne Shakira et le footballeur espagnol Gerard Piqué ont annoncé leur séparation samedi dans un communiqué commun.

"Nous avons le regret de confirmer que nous sommes en cours de séparation. Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre plus grande priorité, nous demandons le respect de notre vie privée", a déclaré le couple dans un communiqué transmis par les avocats de la chanteuse.

Star internationale avec plus de 60 millions de disques vendus, Shakira a vécu plusieurs années avec Gerard Piqué et leurs deux enfants dans la périphérie de Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne.

La chanteuse de 45 ans a entamé sa relation avec le défenseur du FC Barcelone en 2010, peu de temps avant le sacre de la sélection espagnole, au Mondial en Afrique du Sud.

Shakira y chantait alors son tube "Waka Waka" à la cérémonie de clôture. Piqué et elle échangeaient des messages depuis quelques semaines déjà. Leur couple fait depuis le bonheur des paparazzi.

Mélangeant des sonorités latines, des rythmes africains et des influences rock, la Colombienne est devenue l'une chanteuses latino-américaines les plus écoutées au monde, avec des titres tels que "Hips don't Lie" et "Whenever, Wherever" et en remportant trois Grammy Awards.

De son côté, le joueur de 35 ans a fait partie de l'ossature de la Roja qui a réussi un fabuleux triplé avec les Euro-2008 et 2012 et le Mondial-2010 en Afrique du Sud et a remporté trois Ligues de Champions avec le Barça.

Avec Shakira, le statut de Piqué a pris une autre dimension. De sportif reconnu, il est devenu éminemment médiatique.

Sa compagne lui a permis de rencontrer les grands de ce monde. Le footballeur a alors enfilé une deuxième casquette, celle d'entrepreneur à succès.

En 2015, le couple a organisé un dîner où les dirigeants du club catalan ont rencontré ceux du géant japonais du commerce en ligne Rakuten, permettant au FC Barcelone d'obtenir l'un de ses plus gros contrats publicitaires.

Tous deux ont aussi eu affaire à la justice espagnole pour des raisons fiscales.

Un procès en Espagne se rapproche pour la star colombienne, accusée d'une fraude fiscale de 14,5 millions d'euros, après le rejet d'un recours par la justice fin mai.

De son côté, Gerard Piqué a vu la justice espagnole lui donner raison fin 2021 avec l'annulation d'une condamnation qui obligeait le joueur à rembourser 2,1 millions d'euros au fisc espagnol pour un délit présumé de fraude sur ses droits à l'image.