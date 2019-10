La police a découvert 20 bouteilles de gaz hilarant à bord d'une voiture à Genk

(Belga) La police a ouvert une enquête suite à la découverte de 20 bouteilles de gaz hilarant dans un véhicule à Genk samedi. Aucune arrestation n'a eu lieu.

Les bouteilles en question ont été saisies, a confirmé la police locale dimanche. La consommation par inhalation de gaz hilarant, pour ses effets euphorisants, est cependant dangereuse et peut avoir des conséquences graves à court et long terme. Le centre antipoison liste comme effets indésirables des vertiges, malaises, désorientations ou sensations d'ébriété qui peuvent mener à des chutes et accidents de la route. L'utilisation excessive ou erronée du protoxyde d'azote peut conduire à un manque d'oxygène au niveau du cerveau, met encore en garde le centre. Les cartouches de ce gaz sont utilisées en cuisine pour les siphons à chantilly. (Belga)