La Ville de Bruxelles condamnée: le Cirque Royal rouvrira en septembre comme prévu

Le Cirque Royal rouvrira ses portes en septembre comme prévu, a indiqué mardi le cabinet du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), à la suite de la condamnation de la Ville de Bruxelles pour une concession de la salle de spectacles à Brussels Expo jugée irrégulière. Le cabinet de M. Close a par ailleurs précisé qu'il examinait les détails de l'arrêt du tribunal de Première Instance au sujet duquel il n'a pas fait d'autre commentaire.

La Ville de Bruxelles avait entrepris en 2014, de résilier la concession du Cirque Royal conclue avec le Botanique et de l'attribuer dorénavant Brussels Expo, une asbl de la Ville présidée par le bourgmestre Philippe Close. Le Botanique et le Sportpaleis d'Anvers avaient déposé une candidature en association, dans le cadre de l'attribution du nouveau contrat de concession, mais le duo n'avait pas été retenu. Le 29 juin de l'an dernier, la Cour d'appel de Bruxelles, saisie en urgence, avait suspendu la nouvelle convention, interdisant à la Ville de Bruxelles et à son asbl Brussels Expo de poser quelque acte que ce soit lié à celle-ci, jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait eu la possibilité de se prononcer au fond. Suivant les constatations du tribunal, sur une dizaine de membres de l'asbl Brussels Expo, cinq étaient des mandataires liés à la Ville de Bruxelles, dont quatre qui y faisaient partie du collège échevinal, en particulier le bourgmestre. Il a été estimé que la Ville n'avait pas pris les mesures nécessaires pour remédier à un potentiel conflit d'intérêts et au risque de partialité. Le Conseil d'Etat avait par ailleurs interdit le 3 août dernier d'accorder la gestion de la salle de spectacle à Brussels Expo via une convention d'occupation précaire. Ce contrat était censé permettre la réalisation de travaux d'urgence et la gestion des spectacles programmés, dans l'attente d'un jugement sur le fond. Au moment de la clôture de la concession au Botanique, il avait été constaté que la salle n'était pas conforme aux normes de sécurité. Les travaux de mise en conformité, estimés à 3,6 millions d'euros, ont finalement été pris en charge par la Régie foncière de la Ville. Le 23 avril dernier, l'échevin en charge de la Régie, Mohamed Ouriaghli (PS), avait annoncé que la salle rouvrirait en septembre. Elle sera exploitée la Régie qui a lancé un appel à candidatures pour la gestion des lieux. Selon M. Ouriaghli, le ou les candidats retenu(s) sera (seront) invité(s) à signer un contrat de travail à durée indéterminée respectant les barèmes appliqués à la Ville. Mohamed Ouriaghli avait aussi précisé, devant le conseil communal que les travaux de remise en conformité de l'intérieur de la salle de spectacle étaient terminés. Des travaux de rénovation de la façade du bâtiment devraient quant à eux être achevés d'ici le 30 juin.