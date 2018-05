Lancement du "Brussels Short Film Festival" avec plus de 300 films au programme

(Belga) Le "Brussels Short Film Festival" démarre ce mercredi, avec plus de 300 courts métrages belges et étrangers projetés pendant une dizaine de jours en divers endroits de la capitale. Au total, 129 films seront proposés en compétition et 200 hors compétition. Le lauréat du Grand Prix de la compétition internationale de cette 21e édition sera directement pré-sélectionné pour les Oscars dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction/d'animation.

Le festival prendra ses quartiers à Ixelles (Flagey, cinéma Vendôme et chapiteau place Fernand Cocq) et Bruxelles-Ville (Mont des Arts, Cinéma Palace et Bozar). En parallèle aux projections, des séances gratuites en plein air, un marché du film, des workshops, des rencontres professionnelles, de même que des ateliers et séances pour les jeunes seront organisés. Une soixantaine de courts métrages issus de trente pays différents a été sélectionnée dans la compétition internationale parmi les 4.340 candidatures, tandis que la compétition nationale, ouverte à tous les genres, présentera 34 films dont "Timing" de Marie Gillain, "Qui ne dit mot" de Stéphane De Groodt, "Le Pérou" de Marie Kremer et "La station" de Patrick Ridremont. Le BSFF a été retenu cette année comme festival qualifiant pour les Oscars par l'Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS). Concrètement, le lauréat du Grand Prix de la compétition internationale sera considéré en pré-sélection pour les Oscars dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction/d'animation, pour autant que l'oeuvre soit conforme aux règles de l'Académie. (Belga)