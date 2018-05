Le Belge Peter De Boeck lauréat du prix des arts graphiques du KoMASK

(Belga) L'Anversois de 23 ans Peter De Boeck a reçu mardi soir à Anvers le prix international des arts graphiques du KoMASK, soit "le plus important prix international pour les jeunes artistes graphiques" selon les organisateurs du coucours. En tout, 31 artistes provenant de 13 pays étaient en lice pour cette récompense.

Le concours de KoMASK (Koninklijke Maatschappij ter Aanmoediging der Schone Kunsten), "sorte de concours Reine Elisabeth du monde graphique" aux dires de ses concepteurs, vise à "mettre un coup de projecteur sur des artistes graphiques talentueux et à les récompenser". Peter De Boeck a terminé l'an dernier ses études à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers et s'est distingué pour une oeuvre sans nom. Outre un gain de visibilité, il remporte 2.000 euros pour l'aider à lancer sa carrière. Le jury était composé de cinq experts reconnus: Veliko Marinchevski (Bulgarie), Francesco Parisi (Italie), Cyrille Noirjean (France), Stephen Lawlor (Irlande) et la Belge Iris Kockelbergh, directrice du Museum Plantin-Moretus. Chaque Académie pouvait envoyer trois artistes, qui chacun pouvaient présenter trois oeuvres. Jusqu'à l'année dernière, le prix n'était ouvert qu'aux académies européennes mais, cette année, l'américaine Pennsylvania Academy of the Fine Arts a également participé au concours. La plupart des oeuvres présentées - dont les trois travaux du vainqueur - peuvent encore être admirées jusqu'au 6 mai dans la Lange Zaal au 36 de la Venusstraat à Anvers. (Belga)