Le cinéma Palace rouvrira ses portes le 28 février prochain en plein coeur de Bruxelles

Le projet culturel du cinéma Palace a été présenté lundi dans une de ses quatre salles rénovées. Initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles et porté par l'asbl "Le Palace", il sera résolument tourné vers la découverte et l'éducation.

L'asbl "Le Palace" a remporté l'appel à projet en 2004, mais la mise en oeuvre du chantier a été reportée durant plusieurs années par manque de moyens pour réaliser le projet initial dans son ensemble. La rénovation du bâtiment de style art nouveau, qui a accueilli un cinéma dès 1913, a été confiée à l'atelier d'architecture Alain Richard. Il a tenu à mettre en perspective les couches historiques pour provoquer un dialogue entre les époques. En offrant un espace d'expression au plasticien Pierre Toby, la cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles intègre de plus la création artistique au coeur du complexe. Au total, le cinéma, qui ouvrira ses portes le 28 février prochain, compte plus de 650 places réparties dans 4 salles (60, 84, 139 et 373 places). Le Palace proposera une offre horeca, une programmation axée sur le cinéma d'art et d'essai, des événements culturels et un axe éducatif. "Notre choix est celui du cinéma d'auteur mais au sens large", défend Luc Dardenne, président de l'asbl "Le Palace". "Spielberg est un auteur. Il ne faut pas être trop restreint et trop pointu en ne prenant que les films difficiles". Les films belges seront mis à l'honneur tout comme le cinéma d'art et d'essai, mais les documentaires et les courts-métrages y trouveront aussi un espace de diffusion. Le Palace vise un public à l'image de Bruxelles, jeune et multiculturel. Les personnes à mobilité réduite ne sont pas non plus oubliées, avec des accès et des rangées adaptées. Les prix se veulent démocratiques: la place plein tarif est à 8,75 euros. Le budget repose à 80% sur les recettes du cinéma et de l'horeca et à 20% sur les subsides. Il n'y aura pas de recours aux rentrées de la publicité. Pour être rentable, le cinéma mise sur 90.000 entrées en 2018 et 125.000 entrées par an par la suite. Des collaborations sont prévues avec d'autres cinémas, comme le Vendôme et la Cinematek.