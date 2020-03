Le Grand Prix Anima 2020 décerné au court métrage "Purpleboy"

(Belga) Le court métrage "Purpleboy", d'Alexandre Siqueira, a remporté le Grand Prix Anima 2020, lors du festival du film d'animation Anima dimanche à Bruxelles. Près de 30.000 cinéphiles ont profité de l'évènement ces dix derniers jours, font part les organisateurs.

Le court-métrage primé "Purpleboy" narre l'aventure d'Oscar, qui se revendique du genre masculin, dans un monde autoritaire et oppressif. Le Grand Prix Anima, assorti d'une dotation de 2.500 euros octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale, a été décerné par un jury international, composé de Jonathan Hodgson, Sébastien Laudenbach et Karolina Specht. Le jury de la compétition nationale - composé de Juan Antin, Alex Dudok de Wit et Sarah Van Den Boom - a décerné le prix du meilleur court métrage belge à "On n'est pas près d'être des super héros" de Lia Bertels. La production porte sur les enfants qui grandissent et se posent des questions en leur inventant des réponses puisées dans leur imaginaire. Le Grand Prix du meilleur film de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans cette catégorie, a été décerné à "Saigon sur Marne" de Aude Ha Leplège, qui relate les souvenirs d'un couple lors de leur vie entre le Vietnam et la France, au temps de la guerre. Les prix du publics ont été attribués au long métrage "Old Man Cartoon Movie" de Oskar Lehemaa et Mikk Mägi et à "Physique de la tristesse" de Theodore Ushev meilleur court métrage. L'organisation du festival se félicite d'avoir attiré un public nombreux et varié de plus de 30.000 personnes" dans la capitale, selon un communiqué circulé dimanche soir. Les séances populaires auprès du jeune public étaient l'avant-première de "En Avant" de Pixar/Disney et du long métrage franco-belge "SamSam". Les adultes ont pour leur part rempli les salles des séances de "Old Man Cartoon Movie" et de "Children of the Sea". La 40e édition du festival Anima se tiendra du 12 au 21 février 2021, à Bruxelles.