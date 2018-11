Le Louvre Abu Dhabi a accueilli plus d'un million de visiteurs en un an

Le Louvre Abu Dhabi a accueilli plus d'un million de visiteurs depuis son ouverture il y a un an, dont plus de la moitié de touristes étrangers, a annoncé vendredi l'Autorité du tourisme et de la culture d'Abou Dhabi.

Le musée avait été inauguré en grande pompe en novembre 2017 par le président français Emmanuel Macron et l'homme fort des Emirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane.

"Il y a un an, nous présentions le Louvre Abu Dhabi comme un cadeau au monde. Aujourd’hui, nous sommes fiers de l’avoir partagé avec plus d’un million de visiteurs", a déclaré Mohamed Khalifa Al Mubarak, président de l'Autorité du tourisme et de la culture.

Selon lui, Le Louvre Abu Dhabi est devenu un lieu de rencontre privilégié en famille ou entre amis pour les résidents des Émirats arabes unis, qui représentent 40% des visiteurs. Les touristes étrangers --du Moyen-Orient, d'Europe, des Etats-Unis et d'Asie-- représentent eux 60% des visiteurs.

Pour le premier anniversaire du Louvre Abu Dhabi, des spectacles de danse, des concerts et une exposition spéciale consacrée à l'histoire du commerce dans la région.

Le président-directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, s'est félicité de "l'indéniable succès" du Louvre Abu Dhabi, un musée qui "attire et charme" les visiteurs.

Le ministre français de la Culture, Frank Riester, était également présent à Abou Dhabi pour le premier anniversaire du musée.

Il a déclaré que le partenariat franco-émirati "est entré dans sa seconde phase: une phase de prêts d’œuvres de la part des musées français, pour les neuf prochaines années. Une phase d’organisation d’expositions d’envergure, pour les 14 années à venir".

Premier musée à porter le nom du Louvre hors de France, le Louvre Abu Dhabi présente près de 600 pièces dans une structure moderne et lumineuse. Il est situé sur l'île de Saadiyat, un centre touristique et culturel en plein développement aux portes d'Abou Dhabi, la capitale des Émirats.