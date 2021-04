Les festivités du centenaire de Toots Thielemans dévoilées pour ses 99 ans

(Belga) A l'occasion du 99e anniversaire de la légende du jazz belge Toots Thielemans, l'ASBL Legacy of Toots Thielemans dévoile jeudi les festivités de son centenaire l'année prochaine.

Le dernier week-end d'avril 2022 a déjà été planifié dans les grandes lignes avec le concours de son épouse Huguette Thielemans, de la fondation privée Toots Thielemans qui gère le patrimoine artistique de Toots Thielemans, de l'ASBL The Legacy of Toots Thielemans et de l'office du tourisme et des congrès bruxelloise visit.brussels. Il sera centré autour d'un concert commémoratif donné à BOZAR le 29 avril 2022 avec des invités belges et étrangers, qui seront accompagnés par un orchestre. Les musiciens interpréteront, en première mondiale, une suite tirée de l'univers musical de Toots Thielemans, spécialement composée et arrangée pour l'occasion. Plusieurs activités seront proposées autour du Mont des Arts et dans le centre de Bruxelles, ville de naissance de l'artiste marollien. Ce week-end sera aussi l'occasion pour le public de découvrir l'exposition temporaire "Toots 100. The Sound of Toots Thielemans", qui sera ouverte du 22 avril 2022 au 31 août à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) en collaboration avec le Musée des instruments de musique (MIM). Elle proposera une visite sonore, immersive et interactive inédite, montée à partir des collections de ces deux institutions, composées d'enregistrements sonores, de photos, de dessins, de lettres, de partitions imprimées et manuscrites, d'instruments personnels du musicien conservés au MIM et d'objets personnels donnés par Huguette Thielemans à la KBR. Elle permettra aux visiteurs d'appréhender autant l'homme qu'il était que l'originalité du son de cet artiste de renom. Plusieurs mois de célébration suivront son week-end anniversaire, à Bruxelles comme ailleurs en Belgique et à l'étranger. Le Brussels Jazz Weekend et le Brosella Festival lui rendront notamment hommage. Les personnes souhaitant organiser un événement sont invitées à contacter l'ASBL The Legacy of Toots Thielemans pour qu'il soit repris dans les festivités du centenaire (toots100.be) et pour s'assurer qu'il est bien en accord avec l'esprit de l'artiste. (Belga)