Les Inconnus prêts à se retrouver sur grand écran

Les Inconnus prévoient de se retrouver sur grand écran pour la première fois depuis huit ans, a confié à l'AFP vendredi Bernard Campan, qui s'est dit "ravi" de retrouver ses "compères", même s'il ne s'agit pas encore d'un vrai retour du trio.

Bernard Campan a déclaré que le trio qu'il formait avec Pascal Légitimus et Didier Bourdon était invité "à participer dans un film".

Ce n'est "pas un film des Inconnus", a-t-il souligné lors d'un entretien pour promouvoir son film "Presque", réalisé avec Alexandre Jollien et qui sortira le 26 janvier.

"Donc, à cette occasion, le groupe va se reformer mais ce n'est pas, comme je l'ai lu ou entendu: +Le groupe va se reformer sur scène ou...+. Non, c'est pour l'occasion d'un film auquel on va participer et j'en suis ravi. Je suis ravi de retrouver mes compères et comparses et amis", a-t-il poursuivi.

"On ne dit pas encore le nom du réalisateur qui est en train de terminer le scénario", a indiqué l'humoriste de 63 ans.

Mardi sur RTL, Didier Bourdon était allé plus loin en évoquant un possible retour sur scène, encore très hypothétique.

"On a envie de faire quelque chose", avait-il déclaré. "Après, voilà c'est le timing. Chacun, on a bien sûr nos propositions en solitaire mais, moi je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire, je pense surtout sur scène".

"Après ça fait peur un peu, c'est vrai que ça fait peur mais en tout cas c'est dans l'air", avait poursuivi Didier Bourdon, tout en confiant qu'il en avait parlé avec Pascal Légitimus mais attendait "l'avis de Bernard" Campan.

Le trio s'était retrouvé à l'affiche en 2014 pour son quatrième film, "Les Trois Frères, le retour". Des retrouvailles alors célébrées après treize ans de carrière solo.

En 1995, leur premier film "Les Trois Frères" avait triomphé avec plus de 7 millions de spectateurs et décroché le César de la meilleure première œuvre.