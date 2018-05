Les (quelques) femmes au Festival de Cannes, en chiffres

Tour d'horizon de la présence féminine dans l'histoire de la sélection officielle du Festival de Cannes, visé par des polémiques récurrentes sur la place qu'il accorde aux femmes.

- Palmarès -

Sur les 268 cinéastes ayant vu leur film récompensé par une des plus hautes distinctions du festival (ces dernières années par la Palme d'or, le Grand Prix et le Prix du jury), 11 étaient des femmes, soit 4% du total, selon un décompte de l'AFP.

Jane Campion est la seule femme à avoir reçu une Palme d'or, en 1993 pour "la leçon de piano". L'Iranienne Samira Makhmalbaf a été récompensée deux fois du Prix du jury en 2000 ("Le Tableau noir"), puis en 2003 ("A cinq heures de l'après-midi"). La dernière lauréate est l'Italienne Alice Rohrwacher, Grand Prix en 2014 pour "Les Merveilles".

Du côté du Prix de la mise en scène et du Prix du scénario, quatre femmes ont été récompensées sur 111 lauréats en plus de 70 ans, soit 3,5%. Et la moitié de ces récompenses ont été remportées l'an passé! L'Américaine Sofia Coppola a obtenu le Prix de la mise en scène pour "Les Proies" et la Britannique Lynne Ramsay le Prix du scénario pour "A Beautiful Day".

- Nominations -

Si les femmes sont aussi peu représentées au palmarès, c'est déjà parce qu'elles sont peu nombreuses dans la sélection officielle.

Parmi les près de 1.790 cinéastes qui ont vu leur film sélectionné depuis 1946, on retrouve 84 réalisatrices, soit 4,7%.

Cette année trois réalisatrices ont vu leur film retenu parmi les 21 que comporte la sélection officielle, proche de la "tendance" des quatre dernières années où un film sélectionné sur huit environ était réalisé par une femme.

Mais des sélections officielles relativement récentes, comme 2012 ou 2010, ne comptaient que des films réalisés par des hommes.

Pour se défendre, le Festival souligne régulièrement que la sélection officielle ne fait que refléter la faible représentation des femmes dans le milieu de la réalisation cinématographique. En France, à titre d'exemple, environ un quart des cinéastes entre 2009 et 2014 étaient des femmes, selon le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

- Jury -

Cette année c'est l'actrice australienne Cate Blanchett qui présidera le jury, soit la 12e présidente en 71 éditions, la première depuis Jane Campion en 2014.

Elle est accompagnée de quatre femmes et quatre hommes, une parité parfaite (hors président(e)) observée depuis 2013.

Au total les femmes ont représenté 172 membres sur les 747 qu'a connus le jury du festival, soit plus d'une personne sur cinq.

Les femmes ont été absentes des débats à deux reprises, en 1947 et 1954.

Sources : Site officiel du festival de Cannes, décompte de l'AFP