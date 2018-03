Marianne Faithfull est "tombée dans cette vie-là par erreur"

"Je me dis toujours que je suis tombée dans cette vie-là par erreur..." Marianne Faithfull retrace sa vie tourmentée dans un documentaire signé Sandrine Bonnaire, diffusé vendredi soir sur Arte, où l'on peut aussi entendre en primeur une chanson du prochain album de l'icône des sixties.

"Je lui ai mené la vie dure à Sandrine", confie la Parisienne d'adoption, en recevant l'AFP dans son appartement du quartier Montparnasse, au sujet de ce documentaire, "Marianne Faithfull, fleur d'âme", récompensé au Festival audiovisuel de Biarritz en janvier.

"C'était parfois très manipulateur et intrusif, j'aurais préféré m'en passer (...). Il y a des choses dont je ne comptais pas parler, mais Sandrine est agréable, elle a fait du bon boulot", ajoute l'ex-égérie des Rolling Stones.

Découverte à 17 ans par Andrew Loog Oldham, le manager des Rolling Stones en 1964, Mick Jagger et Keith Richard avaient lancé sa carrière avec leur chanson "As Tears Go By". Elle était devenue en 1966 la compagne de Jagger, qu'elle a quitté vers 1970.

- 'Un énorme cadeau'-

"Je me dis toujours que je suis tombée dans cette vie-là par erreur à cause d'Andrew et de la fascination exercée par les Rolling Stones", admet-elle, "A présent, j'en suis contente et j'adore ma vie", ajoute la chanteuse de 71 ans.

"Elle a été blessée par la presse dans sa jeunesse et surtout, elle n'avait pas du tout envie de ce film", raconte pour sa part à l'AFP Sandrine Bonnaire. "Ce fut émouvant et éprouvant avec Marianne parce qu'elle ne se livre pas facilement", ajoute la réalisatrice, qui avait dressé il y a deux ans le portrait de Jacques Higelin.

"Elle craignait que je lui vole des choses. Elle disait tout le temps : +on peut arrêter maintenant ?+", ajoute la réalisatrice, qui a dû lui expliquer que ce film ne pourrait pas se faire sans sa collaboration.

La chanteuse lui a même fait un "énorme cadeau" en lui offrant pour le documentaire la primeur d'une chanson de son prochain album, baptisée "No Moon in Paris".

Dans ce film, Marianne Faithfull raconte avoir écrit ce titre à Noël, "dans un grand moment de solitude". Ensuite, elle a envoyé les paroles à Ed Harcourt qui en a signé la musique.

La date de sortie du nouvel album de la star, "Negative Capability", n'est pas encore définitivement arrêtée: "Nous ne sommes pas encore sûrs de la date, il sera mixé fin mars et il sortira probablement au cours de l'été", explique Marianne Faithfull.

Même si elle est affaiblie par une récente chute, elle se dit "très enthousiaste" par ce nouvel album de douze titres qu'elle a écrit "presque entièrement" elle-même.

- 'Gipsy Fairy Queen, la favorite -

Devraient aussi y figurer trois reprises, dont "It's All Over Now, Baby Blue" de son "ami Bob Dylan" qu'elle "voit rarement" et de "cette jolie chanson +Loneliest Person in the World+" du groupe The Pretty Things dans les années 60.

L'un de ses titres favoris, confie-t-elle, est "Gipsy Fairy Queen", septième chanson qu'elle écrit avec l'Australien Nick Cave, et qui pourrait faire "l'objet d'un single". Le titre est produit par l'acolyte de Nick Cave, le violoniste Warren Ellis. Ce dernier accompagne Marianne Faithfull sur chacun de ses albums depuis "Before The Poison" (2004).

Parmi les autres collaborateurs de ce nouveau disque figurent aussi l'Américain Mark Lanegan, "They come at night", chanson écrite en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 qu'elle a déjà eu l'occasion de chanter sur la scène du Bataclan en 2016, et avec l'Anglais Ed Harcourt, les titres "Don't Go" et "Misunderstanding".

"Je suis très bien entourée (...) c'est un effort de groupe", conclut-elle.