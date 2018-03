Oscars 2018 - "La forme de l'eau" remporte l'Oscar du meilleur film

(Belga) "La forme de l'eau" a remporté l'Oscar du meilleur film dimanche, la quatrième récompense de la soirée pour le conte fantastique du réalisateur mexicain Guillermo del Toro .

Nominé 13 fois, le film a aussi remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour Guillermo del Torro, qui a à deux reprises souligné lors de ses remerciements ses racines mexicaines. "La forme de l'eau" est un conte fantastique, à mi-chemin entre thriller et comédie, qui narre l'histoire d'amour entre une employée muette et un monstre reptilien dans un laboratoire gouvernemental. Le film était en compétition avec "Call Me By Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Get Out", "Lady Bird", "Phantom Thread" "The Post", "3 Billboards: Les Panneaux de la vengeance". (Belga)