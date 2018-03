Oscars 2018 - Le compositeur français Alexandre Desplat couronné pour la musique de "La forme de l'eau"

(Belga) Le compositeur français Alexandre Desplat a reçu dimanche soir à Hollywood son second Oscar de sa carrière, pour la bande originale de "La forme de l'eau".

"La forme de l'eau", du Mexicain Guillermo del Toro, est une romance fantastique entre une muette solitaire et un monstre reptilien a également. L'oeuvre a aussi récolté un Golden Globe pour la musique du compositeur Alexandre Desplat. Hollywood avait déjà salué le travail du compositeur en lui décernant un Oscar pour "The Grand Budapest Hotel". En France, il a aussi décroché trois Césars pour "De battre mon cœur s'est arrêté", "The Ghost Writer", et "De rouille et d'os". (Belga)