Oscars 2018 - Sam Rockwell ("3 Billboards") et Allison Janney ("Moi, Tonya") meilleurs seconds rôles

Allison Janney est à la fois drôle et glaçante en mère sans tendresse de la patineuse Tonya Harding. L'actrice était en lice avec Mary J. Blige ("Mudbound"), Lesley Manville ("Phantom Thread"), Laurie Metcalf ("Lady Bird") et Octavia Spencer ("La Forme de l'eau). La première statuette de la soirée avait été décernée au comédien Sam Rockwell en tant que meilleur second rôle masculin pour "3 Billboards: Les panneaux de la vengeance". La comédie sombre est le grand favori de la soirée de gala. (Belga)