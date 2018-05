Paramount lance la production d'un film sur Elton John

(Belga) Le studio américain Paramount Pictures a donné son accord pour financer et distribuer un film tiré de la vie du chanteur britannique Elton John avec, dans le rôle principal, Taron Egerton ("Kingsman" et "Eddie The Eagle").

Le biopic sera réalisé par Dexter Fletcher, qui réalise également le biopic "Bohemian Rhapsody" sur la vie d'un autre chanteur britannique, Freddie Mercury du groupe Queen. Le scénario a été écrit par Lee Hall, auteur du scénario de "Billy Elliot", a indiqué à l'AFP un porte-parole de Paramount, confirmant une information du site Deadline. Le début du tournage est prévu cet été, a indiqué Paramount au sujet du long métrage produit par Marv Films et Rocket Pictures, la société de production d'Elton John, qui est associé au projet. Le chanteur de 71 ans a annoncé fin janvier qu'il effectuerait à partir de septembre sa dernière tournée mondiale, qui doit compter environ 300 dates et devrait s'achever en 2021. En plus de cinquante années de carrière, Elton John a vendu plus de 250 millions de disques. (Belga)