Pour ses 130 ans, Chaplin "l'homme-orchestre" vagabonde à la Philharmonie

Tout le monde le connaît comme acteur et réalisateur, créateur de l'iconique Charlot. Mais Charlie Chaplin était aussi un musicien et compositeur, qui n'a cessé de travailler son rapport au rythme et au son, comme le rappelle une exposition à la Philharmonie de Paris.

"C'est paradoxal, parce que c'est un peu le grand maître du cinéma muet. Mais en même temps, dans toute son œuvre, la musique est très présente, et même dès les débuts de sa carrière", explique à l'AFP Mathilde Thibault-Starzyk, commissaire associée de l'exposition qui ouvre ce vendredi.

"La musique est tellement partie intégrante de sa vie, dès son enfance, que c'est une manière de raconter la vie de Chaplin, par un biais que l'on n'a pas l'habitude de prendre", souligne de son côté Kate Guyonvarch, qui gère les archives et droits des films de Chaplin sous la direction de sa famille, conseillère scientifique de l'exposition.

Né en 1889, il y a 130 ans, fils d'artistes de music-hall, dont un père chanteur populaire, Chaplin sera baigné dans la musique dès son plus jeune âge.

L'exposition "Charlie Chaplin, l'homme orchestre" décline, jusqu'au 26 janvier, ce thème de la musique à travers toute son œuvre, en présentant partitions, photos, affiches, extraits de films, instruments ou caméras.

Le parcours se découpe en quatre sections: "Au commencement - Chaplin et le music-hall", "Un corps qui danse: l'invention de Charlot", "Le cinéma muet, un art sonore" et "Charlie Chaplin compositeur".

Dans une vitrine, un violon, celui que Chaplin a utilisé pour le tournage de "Charlot musicien" en 1916, clôture une salle sur les débuts de l'artiste. Celui qui a commencé en jouant dans des spectacles de cabaret, où musique et mime occupent une place centrale, apprend aussi le violon en autodidacte en s'exerçant plusieurs heures par jour.

"J'avais de grandes ambitions de devenir un artiste de concert", racontera-t-il dans "Histoire de ma vie". "Mais à mesure que le temps passait je me rendais compte que je ne pourrais jamais être excellent et je renonçais".

- "Smile" -

Le rapport de Chaplin à la musique et par extension à la danse - il sera marqué notamment par sa rencontre avec le danseur russe Nijinski - est ensuite décliné à travers l'invention du personnage de Charlot à la démarche chaloupée, vagabond à la célèbre canne apparu dès 1914 et connu en quatre ans dans le monde entier.

Avec des extraits de films, l'exposition montre comment Chaplin travaillera la dimension musicale de son personnage, au corps toujours en équilibre et aux mouvements chorégraphiés.

Musicien, Chaplin le sera aussi dans la façon dont il supervise l'accompagnement de ses films muets et joue sur l'évocation du bruit pour construire ses gags.

Après l'apparition du cinéma parlant en 1927, celui qui a aussi appris le piano à l'oreille signera la partition de tous ses films à partir de 1931, s'entourant d'arrangeurs. Il remettra aussi en musique certains de ses films antérieurs.

Le visiteur peut voir notamment la partition de la musique composée en 1942 pour accompagner la "danse des petits pains" de "La Ruée vers l'or", ou celle de "Titine" (1935), grâce à laquelle le public découvre pour la première fois la voix de Charlot à la fin des "Temps modernes".

Certaines de ses compositions seront par ailleurs reprises en chanson, comme "Smile", le thème de la fin des "Temps modernes", passé à la postérité grâce à des versions de Nat King Cole, Eric Clapton ou Placido Domingo.

Les enfants ne sont pas oubliés par l'exposition: ils peuvent la visiter déguisés en Charlot ou jouer à bruiter eux-mêmes un film muet avec une "machine à bruits". En complément, la Philharmonie propose des ateliers et concerts, dont plusieurs ciné-concerts autour de Chaplin.