Quais du polar: un casting de stars pour la 15e édition

Michael Connelly, Roberto Saviano, Elizabeth George ou encore Arturo Pérez-Reverte: pour sa 15e édition, Quais du polar accueillera du 29 au 31 mars à Lyon quelque 140 auteurs parmi lesquels des monstres sacrés du noir.

Ces rois du crime venus des quatre coins du monde, mais aussi les plus belles plumes francophones, tels Michel Bussi, Maxime Chattam, Hervé Le Corre ou encore Sandrine Collette participeront à 500 séances de dédicaces et plus de 60 conférences et rencontres avec le public, toujours plus nombreux à se presser à ce rendez-vous incontournable de la planète polar.

En 2018, ce festival 100% gratuit a accueilli 90.000 visiteurs et environ 35.000 livres ont été vendus dans la Grande librairie du palais de la Bourse qui recevra de nouveau fin mars les fans du genre, du roman noir au thriller. La littérature "blanche", la BD, et la littérature jeunesse seront également de la partie.

L'accent sera particulièrement mis cette année sur les polars nordiques, chouchous des lecteurs depuis plus de dix ans, avec un plateau exceptionnel de 24 auteurs, de l'Islandais Arni Thorarinsson à la Suédoise Camilla Grebe, en passant par le Norvégien Gunnar Staalesen ou le Finlandais Antti Tuomainen.

Cette 15e édition sera aussi l'occasion de découvrir les polars en provenance de Roumanie, encore peu connus du public français.

Et cette année plus que jamais, le festival s'ouvre au cinéma et aux séries télé avec une vingtaine de projections, des avant-premières et des débats notamment sur les adaptations de polars à l'écran.

Icône du Nouvel Hollywood, le cinéaste Brian de Palma sera présent à Lyon à l'occasion de la sortie de son premier roman, co-écrit avec Susan Lehman.

Quant au réalisateur et ex-inspecteur de la PJ Olivier Marchal, il présentera le documentaire "Planète polar" pour lequel il a rencontré le père du célébrissime Harry Bosch, Michael Connelly, qui troquera fin mars la Cité des Anges contre la capitale des Gaules...

A l'occasion d'un double anniversaire, un hommage sera rendu à Georges Simenon, 30 ans après sa mort et 90 ans après la première apparition de Maigret dans une nouvelle intitulée "La maison de l'inquiétude". Son fils John Simenon et plusieurs invités, dont Bertrand Tavernier, viendront parler de l'influence de cet écrivain mythique.

Comme tous les ans, Quais du polar irriguera toute la ville, en particulier grâce à la Grande enquête, baptisée cette année "Cocktail nordique" qui conduira tous les fins limiers au coeur de Lyon sur la piste de criminels (fictifs) laissant derrière eux les traces d'un cervidé d'Europe du Nord. Tout un programme...

Sept prix littéraires seront également décernés pendant le festival.