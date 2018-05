Quand Avicii mettait le feu à Tomorrowland en Belgique (vidéos)

La musique vient de perdre l'un de ses plus grands DJ. L'artiste et producteur de musique suédois Tim Bergling, mieux connu sous le nom d'Avicii, est décédé ce vendredi à l'âge de 28 ans.



En 2016, fatigué, le DJ avait annoncé qu'il prenait sa retraite pour faire "plus (de choses) de sa vie". Durant ses années d'activité, Avicii s'est imposé comme l'un des meilleurs DJ et a enflammé les scènes des quatre coins du monde. Durant sa carrière, le festival belge de Tomorrowland a été un passage obligé pour l'artiste.



En 2012, lors du dernier week-end de juillet, Avicii faisait partie des 400 artistes qui se sont produits à Boom. Parmi les 180.000 spectateurs, nombreux sont ceux qui n'auraient manqué pour rien au monde la prestation du Suédois. Des moments magiques pour les fans d'electro.