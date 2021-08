Sur Disney+, des séries sur Karl Lagerfeld et Malik Oussekine

Une biographie du couturier star Karl Lagerfeld et un retour sur une affaire phare de violences policières des années 80, la mort de l'étudiant Malik Oussekine: Disney+, plateforme de streaming du groupe américain, diffusera deux séries consacrées à ces deux thèmes.

Conçue en six épisodes de 50 minutes, la série "Kaiser Karl" sera tournée en France et produite par Gaumont ("Lupin"), a déclaré mardi Jan Koeppen, président de la région EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique) du groupe Walt Disney Company lors des "dialogues de Lille", journée de rencontres entre professionnels internationaux de l'audiovisuel du festival Séries Mania.

Cette toute première série consacrée à Karl Lagerfeld, parfois surnommé le Kaiser (l'empereur), sera adaptée de la biographie "Kaiser Karl" écrite par la journaliste Raphaëlle Bacqué et publiée en juin 2019, quelques mois après le décès du couturier emblématique de la maison Chanel.

La grande reporter du quotidien Le Monde "est co-autrice de la série avec Isaure Pisani-Ferry ("Vampires") et Jennifer Have ("Infidèle", "Les bracelets rouges"). Le casting et l’équipe artistique seront annoncés dans les prochains mois", complète Disney+ dans un communiqué.

De son vivant, Karl Lagerfeld avait refusé toute biographie et tenté, en vain, d'empêcher la publication de l'ouvrage "Beautiful people" dans lequel la journaliste Alicia Drake avait retracé sa longue rivalité avec Yves Saint-Laurent.

La série --disponible sur Star, marque de Disney+ qui comprend les contenus destinés au public adulte-- débutera en 1972 au moment où le couturier a tout mis en oeuvre "pour succéder à Coco Chanel" et "devenir le couturier français le plus reconnu à une époque où Yves Saint Laurent est la figure encore incontestée" de la mode.

"La rivalité entre Lagerfeld et Pierre Bergé (alors partenaire d'Yves Saint Laurent, ndlr) ainsi que l’histoire d’amour de Lagerfeld avec Jacques de Bascher seront également au cœur de la série", précise Disney.

La compagnie américaine a egalement annoncé le casting de la mini-série en quatre épisodes "Oussekine" sur Malik Oussekine, mort en 1986 lors de la répression d'une manifestation par la police, et le combat de sa famille pour obtenir justice.

Sayyid El Alami interprètera Malik Oussekine, Hiam Abbass ("Succession"), sa mère; Kad Merad sera l'avocat de la famille Maître Georges Kiejman, Olivier Gourmet campera Robert Pandraud, le ministre à la sécurité de l’époque et Laurent Stocker de la Comédie-Française, l'avocat équipier de Maitre Kiejman.

Sont notamment annoncés dans la distribution Thierry Godard (Engrenages"), Gilles Cohen ("Le bureau des légendes") et Mathieu Demy.