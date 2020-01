Théâtre: Peter Brook se met en scène aux Bouffes du Nord

Envie de voir Peter Brook sur scène? Le légendaire metteur en scène britannique va offrir au public la possibilité de voir en direct son travail de recherche sur une pièce de Shakespeare, "La Tempête", au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris.

Le temps de trois soirées (19-21 février), le géant du théâtre âgé de 94 ans va mener cette recherche en "insistant sur le verbe de Shakespeare dans sa langue originale", "accompagné d’un petit groupe de comédiens et de sa fidèle collaboratrice Marie-Hélène Estienne", précise un communiqué du théâtre.

Dans ce théâtre qu'il a ressuscité après s'être installé à Paris en 1970, l'infatigable metteur en scène prendra "le temps d’un échange avec le public", a ajouté l'établissement.

Théoricien du concept de "l'espace vide", fondé sur une mise en scène simplifiée et les mouvements intuitifs de l'acteur, celui qui a inspiré un nombre incalculable de metteurs en scène et d'acteurs continue de produire une fois par an une pièce, comme "Why?" en 2019, un hommage à Meyerhold, grande figure russe du théâtre et victime des purges staliniennes, ou encore "Le Prisonnier" en 2018.

Considéré comme le plus influent des metteurs en scène contemporains, Peter Brook est célèbre notamment pour ses pièces "Marat-Sade" (1966) et surtout "Le Mahabharata" (1985), épopée en neuf heures de la mythologie hindoue qu'il adapte en film en 1989.