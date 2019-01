Tintin a 90 ans: mais pourquoi plait-il toujours autant?

Il est l'un des héros de bande dessinée les plus connus au monde : Tintin fête ses 90 ans aujourd'hui mais il n'a pas pris une ride. Philippe Goddin, expert littéraire et biographe d'Hergé, était en direct dans le RTLINFO 13 heures pour évoquer cet infatigable reporter, héros de toutes les générations.

Si on fête l'anniversaire de Tintin aujourd'hui, c'est parce que le 10 janvier 1929, le héros apparaissait pour la première fois, dans le magazine Le Petit Vingtième. Comment ce héros est-il né de la main d'Hergé ?

"Ça a été le début de la bande dessinée qui s'appellera plus tard Tintin au Pays des Soviet. C'était la création d'un héros, c'est-à-dire qu'Hergé était alors le rédacteur en chef du Petit Vingtième, un supplément au journal quotidien Le Vingtième Siècle. Le directeur venait de créer quelques suppléments et notamment un supplément pour enfants. Hergé était responsable, en tant qu'illustrateur, il avait déjà fait ses preuves dans le journal. Et dans Le Petit Vingtième, il était occupé à illustrer une série, qui n'était pas de lui. Ça ne lui plaisait pas vraiment, et son directeur lui a suggéré de créer un personnage à lui, qui serait un reporter du Petit Vingtième. À partir de ce moment-là, le terrain était vierge devant Hergé. Il n'imaginait absolument pas qu'il allait faire carrière avec ce petit personnage à peine né, d'ailleurs dans des formes assez rudimentaires. Il envoyait ce personnage au pays des Soviet, comme un ingénu, mais en même temps quelqu'un plein de préjugés : Hergé était tout jeune (22 ans), l'aventure était largement improvisée, et il n'y avait pas encore de scénario. Il visait alors à faire de l'humour, pas de la propagande."





Et 90 ans plus tard, Tintin plait toujours autant. Qu'est-ce qui fait selon vous la différence ?

"C'est un héros dans lequel beaucoup d'entre nous ont pu se reconnaître, et beaucoup de jeunes d'aujourd'hui pourraient encore se reconnaître, pour peu qu'ils lisent ou qu'on leur transmette les albums. C'est aussi un héros qui a plein de qualités, qui a peu ou pas de défauts. Heureusement, Hergé lui a donné autour de lui quelques personnages plus pittoresques que Tintin, plus riches, qui forment une famille qui est finalement qui est virevoltante, intéressante. On a posé cette question à Hergé : pourquoi ce succès. Il ne pouvait pas y répondre. Moi j'avancerais quelque chose de plus personnel : je trouve que quand on lit les albums de Tintin, on est dans quelque chose de sécurisant. Il n'y a pas que la clarté du dessin qui joue là-dedans, mais aussi la confiance. C'est un univers qui inspire confiance."