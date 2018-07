Tomorrowland - Une deuxième journée de festival dans la chaleur mais sans incident

(Belga) La deuxième journée du festival Toworrowland à Boom s'est déroulée sans incident majeur samedi."La chaleur a causé moins de victimes qu'escompté", affirme un responsable de la Croix flamande, organisation en charge des secours.

Les artistes les plus réputés sur scène samedi soir étaient Armin van Buuren, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, ou encore Dua Lipa. Les organisateurs se targuent de compter plus de 200 nationalités différentes parmi le public. Le dj suédois Avicii, décédé en début d'année, a fait l'objet d'un nouvel hommage le second jour du festival, après une cérémonie plus intime la veille, de la part des compatriotes présents sur la plaine. Vers 20h00, une délégation d'une centaine de Suédois a déployé un énorme drapeau figurant l'artiste disparu sur la scène principale. La Croix flamande, présente sur le site pour offrir les premiers soins de secours lors du festival, affirme avoir la situation sous contrôle en dépit de la chaleur. "Le nombre de victimes de la chaleur était raisonnable, grâce à l'attention de l'équipe médicale et de l'organisation", a commenté Kevin Beens pour la Croix flamande. "Ce nombre est sous la barre de ce que nous escomptions avec ce temps chaud". Dimanche, le public profitera des performances de Paul Kalkbrenner, Lost Frequencies et 2manydjs. Dimitri Vegas & Like Mike et Martin Garrix se présenteront encore une dernière fois le dernier jour du festival. (Belga)